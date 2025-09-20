Глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов упомянул научные работы, которые показывают влияние вейпов на репродуктивную систему

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Потребление никотина через вейпы наносит больший вред здоровью, чем курение табака, и может привести к проблемам с репродуктивным здоровьем. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Мы тратим огромные усилия для того, чтобы сказать: "Друзья, это очень вредно". Это вреднее, чем табак. Гораздо вреднее. Есть [научные] работы, которые показывают влияние вейпов на репродуктивную систему. Если молодежь начнет у нас с 15 лет употреблять вейпы, неизвестно, станут ли они родителями", - сказал парламентарий.

Комментируя законопроект о полном запрете продажи вейпов, который планирует рассмотреть Госдума, Леонов признал обоснованность недовольства взрослых людей этими ограничениями. "Но тут приоритет. Приоритет - молодежь", - подчеркнул депутат.