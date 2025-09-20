Прогнозируется облачная, но без осадков погода

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Облачная, но без осадков погода ожидается во время проведения в Подмосковье финала международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Должно быть облачно, без осадков, температура воздуха к 20:00 мск, то есть к началу непосредственно финальных выступлений, может колебаться около плюс 13-15 градусов", - сказал собеседник агентства. Не ожидается пока дождя и за несколько часов до непосредственного начала концерта, когда на площадке "Live арена" в Одинцово начнут собираться участники песенного смотра и многочисленные зрители. При этом столбики термометров в этот период времени могут показать до 16 градусов выше нуля.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией, отделившейся от OIRT Европейским вещательным союзом. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.

В общей сложности в конкурсе примут участие представители 23 стран, среди которых Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР и другие. Трансляция конкурса будет вестись Первым каналом и на официальной странице "Интервидения" во "ВКонтакте".

Как ранее сообщал гендиректор Первого канала Константин Эрнст, трансляция продлится около 3,5 часа. Она будет вестись с использованием нейросетей и технологий виртуальной и дополненной реальности, в организации трансляции будут задействованы порядка 150 операторов и 36 камер.

Как в свою очередь отмечал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, конкурс может установить рекорд по охвату телезрителей - предполагается, что трансляцию посмотрят более 4,3 млрд человек. Увидеть ее можно будет не только по телевизору или в социальных сетях: в ряде регионов России будут оборудованы ночные фан-зоны, где можно будет следить за конкурсом.

ТАСС - информационный партнер конкурса.