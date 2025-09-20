Частично или полностью закрыли более 10 участков республиканских дорог

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Обвал горных пород привел к полному или частичному закрытию автодорог в девяти муниципалитетах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Дагавтодора.

"В связи с ухудшением погодных условий, сопровождающимся интенсивными осадками в виде ливневого дождя, произошли обвалы скальных пород верхового откоса в девяти районах Дагестана. Частично или полностью закрыты более 10 участков республиканских дорог", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что селевые потоки в реке Уллучай разрушили временный мост в Кайтагском районе Дагестана. Закрыта автомобильная дорога "Маджалис - Варсит - Шиланша".