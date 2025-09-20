МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры обстановки у "Live арены" в ожидании "Интервидения".
Финал международного музыкального конкурса "Интервидение" пройдет в Москве в 20:00 на площадке "Live Арена".
В нем примут участие представители 23 стран. Россию будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).
Выступления будут оценивать в баллах - первое место займет исполнитель или группа, набравшая наивысшее их количество. Победитель получит 30 млн в своей национальной валюте.
ТАСС - информационный партнер конкурса.