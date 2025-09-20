Россию представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры обстановки у "Live арены" в ожидании "Интервидения".

Финал международного музыкального конкурса "Интервидение" пройдет в Москве в 20:00 на площадке "Live Арена".

В нем примут участие представители 23 стран. Россию будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).

Выступления будут оценивать в баллах - первое место займет исполнитель или группа, набравшая наивысшее их количество. Победитель получит 30 млн в своей национальной валюте.

ТАСС - информационный партнер конкурса.