В Петропавловске-Камчатском после землетрясения открыли ПВР

Он расположен на базе поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Ночной пункт временного размещения (ПВР) открыли в Петропавловске-Камчатском после землетрясения, произошедшего 19 сентября. Об этом сообщили в центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

"В связи с произошедшим землетрясением и опасениями граждан находиться в многоквартирных домах в ночное время в Петропавловске-Камчатском развернут ночной пункт временного пребывания. Пункт расположен на базе поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" по адресу: Халактырское шоссе, 6/6", - говорится в сообщении.

ПВР работает с 19:00 до 11:00 по местному времени. С собой людям необходимо иметь паспорт (детям - свидетельство о рождении), предметы личной гигиены, продукты питания и воду по необходимости. "Важно отметить, что пункт примет и разместит всех обратившихся граждан, даже прибывших после 21:00 и ближе к полуночи. Однако в связи с необходимостью уборки и санитарного обслуживания пункт необходимо освободить до 11:00", - уточнили в центре.

Утром 19 сентября у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8. Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, силой до 6 баллов - в отдельных населенных пунктах Елизовского округа, до 4 баллов - в Усть-Камчатском округе. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами на восточном побережье полуострова, в устье реки Налычева зашла волна высотой около 30 см.