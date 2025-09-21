Представители стран Европы снова сделают вид, что ничего не произошло, добавил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич

ГЕНИЧЕСК, 21 сентября. /ТАСС/. Удар по школе и санаторию "Форос" в Республике Крым со стороны Вооруженных сил Украины в очередной раз доказал, что киевский режим считает своими врагами в том числе и детей, заявил ТАСС член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.

"Для киевского режима дети давно считаются врагами. Удар по школе, к сожалению, никого не должен удивлять или шокировать, потому что все эти годы укрофашисты бьют по детям Донбасса, Новороссии, обстреливают машины скорой помощи в Херсонской области и в Горловке. Целенаправленно били по детям перед Новым годом в Белгороде в 2023 году. К сожалению, это их фирменный стиль", - заявил Малькевич.

Он отметил, что представители европейских стран снова сделают вид, что ничего не произошло. При этом собеседник агентства призвал обратить особое внимание на реакцию россиян, которые покинули страну.

"Я бы призвал следить за реакцией разных поуехавших. Потому что вся эта публика тоже этого не видит, безостановочно льет крокодиловы слезы по каким-то мифическим жертвам на Украине и донатит ВСУ, формирует какие-то якобы русские воинские соединения. Вся эта публика, равно как и их контакты в России, должна быть жесточайшим образом выкорчевана, как и ее информационные ресурсы. Потому что мы понимаем, что нашу правду блокируют там и распространяют их нарративы", - добавил Малькевич.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. По данным Минобороны РФ, погибли 2 человека, еще 15 ранены. Предварительно, в школе полностью разрушен актовый зал, повреждена библиотека.