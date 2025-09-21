На церемонию также приехали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет и руководитель Госдепа Марко Рубио

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и Илон Маск сели вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). Это одно из первых их публичных появлений вместе после ссоры, последовавшей за уходом предпринимателя из команды американского лидера.

Во время трансляции камера показала Трампа и Маска, которые общались между собой в президентской ложе. Президент США что-то увлеченно рассказывал, слегка наклонившись к Маску, а тот слушал его и молчал, сложив кисти в так называемый треугольник власти.

После ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили 5 июня публичное выяснение отношений через социальные сети. Маск заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE).

На церемонию прощания с Кирком вместе с Трампом приехали многие высокопоставленные представители американской администрации - вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет, глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио, директор национальной разведки США Тулси Габбард, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер.