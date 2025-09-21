Американский лидер также анонсировал свое выступление, на котором он, в частности, расскажет, что делать для улучшения ситуации с аутизмом в стране

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация нашла ответ на вопрос о том, почему детей с аутизмом в США с каждым годом становится больше.

"Я думаю, мы нашли решение проблемы аутизма. Что думаете? Аутизм. Завтра. Мы будем говорить об аутизме в Овальном кабинете Белого дома", - сказал он в городе Глендейл (штат Аризона) на церемонии прощания с убитым в результате покушения консервативным активистом Чарли Кирком.

"О том, как он возникает, чтобы мы больше не допускали его появления, и о том, как хотя бы немного улучшить ситуацию, когда он уже есть, чтобы родители могли помочь своему ребенку", - добавил Трамп.

Президент США указал, что 20 лет назад аутизм встречался только у одного из 10 тыс. детей, а теперь - у каждого 12-го.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа объявит о том, что рост случаев аутизма у детей может быть связан с употреблением женщинами во время беременности ацетаминофена (также известен как парацетамол). Кроме того, власти планируют заявить о том, что лейковорин (также известен как фолиновая кислота) способен лечить аутизм.