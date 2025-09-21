Эпицентром вспышки лихорадки стал город Цзянмэнь

ШАНХАЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Китайские медики выявили 2 426 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья в южной провинции КНР Гуандун с 14 по 20 сентября. Об этом проинформировал региональный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Эпицентром вспышки лихорадки стал город Цзянмэнь, там зафиксировали 2 238 случаев заболевания. Городские власти ввели третий уровень реагирования в области здравоохранения из-за лихорадки чикунгунья. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, где первый уровень - наивысший. Третий (относительно высокий) уровень вводится при возникновении вспышки заболевания на уровне города.

На прошлой неделе в провинции Гуандун выявили 201 случай заражения вирусом чикунгунья.

С конца июля по конец августа вспышка лихорадки была выявлена в гуандунском городе Фошань. После целенаправленной кампании по уничтожению комаров-переносчиков вируса заболеваемость пошла на спад.

Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. У заразившихся повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь.