АТОР: туристы не отменяют туры в Крым

Однако к середине недели стоит ожидать снижения спроса на направление, отметили в ассоциации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Аннуляций туров в Крым пока не зафиксировано, но к середине недели стоит ожидать снижения спроса на направление. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"После ночной атаки беспилотников на курорт Форос в Крыму туроператоры выясняют судьбу своих клиентов и готовы идти навстречу в решении любых вопросов. Аннуляций туров пока не зафиксировано, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление", - говорится в сообщении.

Вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что реакция туристов на подобные события наступает через два-три дня. "Крым - это семейный отдых, людям нужно время на принятие решения. А кто-то уже находится в дороге", - объяснил он.

Эксперты ожидают кратковременного снижения объемов бронирования туров в Крым. "При текущем информационном фоне в ближайшие дни объем бронирований туров в Крым может снизиться, однако в течение недели спрос по направлению восстановится. Долгосрочного влияния не будет", - полагают в компании "Алеан".

При атаке украинских БПЛА на Крым 21 сентября погибли 3 человека, еще 16 получили ранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.