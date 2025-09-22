В Кремле назвали блестящей организацию "Интервидения"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также поздравил организаторов и самих участников конкурса

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" был организован блестяще - это справедливое и увлекательное состязание, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все отмечаем высочайший уровень организации - и логистический, и творческий уровень организации мероприятия, который просто блистателен. Мы действительно умеем, когда нужно, и знаем, как это делается. В этой связи хочется поздравить организаторов и самих участников конкурса, потому что это было действительно объективное, справедливое и увлекательное творческое состязание", - сказал он.