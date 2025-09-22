Призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы, отметил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Осенний призыв на военную службу в России начнется 1 октября. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"1 октября начинается осенний призыв, и сегодня мы проводим брифинг, посвященный его началу. Хочу напомнить, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который президентом Российской Федерации объявлен Годом защитника Отечества", - сказал он.

Вице-адмирал также отметил, что осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря, кроме отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где она продлится с 1 ноября по 31 декабря.

"Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий", - сказал вице-адмирал в ходе брифинга.