Главный редактор RT также сообщила, что Тигран Кеосаян по-прежнему в коме

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака. Об этом она написала в Telegram-канале.

В ответ на вопрос о своем расположении дел Симоньян указала, что старается никогда не врать. Главный редактор RT сообщила, что Тигран Кеосаян все еще находится в коме, а она лечится от рака.

7 сентября Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" сообщила о "страшной тяжелой болезни" и предстоящей операции.