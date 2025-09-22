МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака. Об этом она написала в Telegram-канале.
В ответ на вопрос о своем расположении дел Симоньян указала, что старается никогда не врать. Главный редактор RT сообщила, что Тигран Кеосаян все еще находится в коме, а она лечится от рака.
7 сентября Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" сообщила о "страшной тяжелой болезни" и предстоящей операции.