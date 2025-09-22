Сообщается, что заявительница находилась в состоянии алкогольного опьянения и сообщила службам ложную информацию

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Женщина, которая сообщила в полицию о нападении соседки на внука в Москве, доставлена в полицию, она совершила это в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В отдел МВД России по району Братеево поступило сообщение от местной жительницы по факту причинения телесных повреждений ребенку пожилой женщиной.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что заявительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в службу 102 и сообщила ложную информацию о ранении ребенка своей соседкой, родственницей, проживающей в соседней квартире. Гражданка, обратившаяся в полицию с ложным сообщением, доставлена в территориальное подразделение органа внутренних дел", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД подчеркнули, что сведения о причинении ранений ребенку не подтвердились, какие-либо дети там не проживают. Пострадавших нет.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.