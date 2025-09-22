В документе предлагается предоставлять в случае рождения второго ребенка и последующих детей право обратиться к кредитору с требованием о приостановлении обязательств по такому договору либо уменьшении размера платежей до достижения ребенком возраста 1,5 лет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка. Поправки вносятся в закон "О потребительном кредите (займе)". Законопроект был инициирован правительством РФ.

Документ был подготовлен по поручению президента РФ для предоставления гражданам, являющимся заемщиками по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в случае рождения второго ребенка и последующих детей права на обращение к кредитору с требованием о приостановлении исполнения гражданином своих обязательств по такому договору либо уменьшении размера платежей до достижения ребенком возраста 1,5 лет и направлен на поддержку граждан в случае рождения или усыновления (удочерения) второго ребенка или последующих детей.

Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора (договора займа) и при условии рождения или усыновления (удочерения) второго ребенка или последующих детей. В случае рождения второго и (или) последующих детей длительность кредитных каникул не может превышать 18 месяцев, но не более периода времени до достижения вторым и (или) последующими детьми возраста 1,5 лет, а в случае их усыновления (удочерения) - не более 1,5 лет с даты усыновления (удочерения).

Для соблюдения принципа баланса интересов сторон кредитного договора (договора займа) предлагается установить, что с 7 по 18 месяц такого льготного периода кредитор вправе начислять проценты за пользование кредитом (займом) в полном размере, предусмотренном договором (договором займа).

Правом на кредитные каникулы заемщик может воспользоваться и при условии рождения первого ребенка, а также усыновления (удочерения) ребенка. Длительность льготного периода в данном случае не может превышать шести месяцев при одновременном снижении дохода заемщика более чем на 20% и при условии, что платежи по ипотеке превышают 40% дохода.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 7 октября.