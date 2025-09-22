Губернатор Херсонской области находится с рабочей поездкой в Москве

ГЕНИЧЕСК, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, вопреки заявлениям проукраинских СМИ, не был в санатории "Форос" в Крыму во время удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), он находится с рабочей поездкой в Москве. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

Ранее ряд проукраинских СМИ со ссылкой на неких партизанов написали, что Сальдо якобы мог находиться в крымском санатории, который подвергся атаке в воскресенье, и после удара перестал выходить на связь.

"Владимир Васильевич в добром здравии, находится с рабочей поездкой в Москве. Сегодня было подписано соглашение с Никарагуа, где, к слову, присутствовали все главы регионов Донбасса и Новороссии. Планируем свою деятельность дальше. Киевский режим в очередной раз пытается посеять смуту", - сказал Василенко.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. 3 человека погибли, еще 16 пострадали. В школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека и столовая. В Минобороны России сообщили, что около 19:30 мск 21 сентября в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских боевиков на гражданские объекты в Крыму.