Генеральный директор композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" ушел из жизни 19 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с генеральным директором композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Александром Тюниным состоится 23 сентября в зале Центральной клинической больницы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 сентября трагически ушел из жизни генеральный директор композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Александр Тюнин. Его уход - невосполнимая утрата для коллектива дивизиона и всей отрасли. Александр Владимирович был преданным своему делу руководителем, профессионалом высокого уровня и человеком, который всегда умел сплотить команду вокруг самых амбициозных задач. Его энергия, целеустремленность и доброта навсегда останутся в нашей памяти. Искренне соболезнуем родным и близким", - говорится в сообщении госкорпорации.