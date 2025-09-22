Необходимо тщательно мыть руки, лицо и промывать носовую полость, а также не забывать про проветривание помещений

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Грамотный подбор гардероба, правильное питание, питьевой режим и проветривание помещений помогут избежать размножения вирусов и распространения ОРВИ в период резкого потепления в Москве в понедельник, 22 сентября, и следующего за ним резкого похолодания, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Внезапная смена погоды, ослабленный иммунитет, сухой воздух в помещениях, могут стать причиной размножения вирусов. Очень важно в таких условиях соблюдать меры профилактики для того, чтобы не заболеть ОРВИ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, резкая смена температур всегда является стрессовым фактором для организма, что может способствовать снижению иммунитета. Такая сниженная сопротивляемость инфекциям становится причиной обострения хронических заболеваний, а также делает человека более восприимчивым к простудным заболеваниям, добавил Тяжельников.

"Обязательно по приходе в офис или домой необходимо тщательно вымыть руки, лицо и промыть носовую полость. Не забывайте про проветривание помещений - 15-20 минут раз в 3-4 часа будет достаточно. Эта мера направлена на снижение концентрации патогенных вирусов и бактерий, которые могут находиться в воздухе, а еще способствует поддержанию необходимого уровня влажности, что важно для слизистых оболочек", - добавил собеседник агентства.

Также важно поддерживать свой организм - адекватная физическая нагрузка, правильное питание, соблюдение питьевого режима поможет иммунитету противостоять вирусам. "И самое главное, что можно сделать для защиты своего здоровья осенью - это пройти вакцинацию от гриппа. Это гарантирует вам более легкое течение болезни и отсутствие осложнений в результате заболевания", - отметил Тяжельников.

Начало осени - это традиционно сезон, когда утром уже холодно, днем еще жарко, а вечером прохладно. "Поэтому выбирая одежду, отдайте предпочтение многослойным, свободным образам - рубашка, пиджак, куртка. Так, снимая или добавляя какой-либо слой, вы избежите переохлаждения или перегрева", - заключил собеседник агентства.

Температура, которая характерна для летнего периода, наблюдается в начале этой недели в Москве. Днем 22 сентября столбик термометров остановился на отметке 26 градусов. При этом во второй половине вторника прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами умеренный. В ночь на среду выпадет наибольшее количество осадков - 4-7 мм.

В Москве 24 сентября начнут преобладать северо-западные потоки воздуха. Ночью ожидается 7-9 градусов, днем - 10-12. Такой показатель будет около нормы.