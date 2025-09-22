Об изменениях в расписании не сообщали только в Жуковском

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Столичные аэропорты, согласно информации размещенной на онлайн-табло, отменили и задержали более 35 рейсов на фоне атаки украинских БПЛА, подсчитал ТАСС.

По данным на 20:19 мск, ранее и в ближайшие несколько часов в аэропорту Шереметьево задержан 21 рейс, 1 отменен. В Домодедово задержаны девять рейсов, два отменены. Во Внуково были задержаны четыре рейса. В Жуковском о задержках или отменах рейсов не сообщалось.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила девять беспилотников, летевших на столицу.

В 20:20 мск Росавиация объявила о временных ограничениях на прилет и вылет воздушных судов с аэропорту Шереметьево.