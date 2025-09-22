Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании комитета 23 сентября

МОСКВА, 23 сентября./ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству во вторник рассмотрит кандидатуру Игоря Краснова на должность нового председателя Верховного суда.

Вопрос о назначении представленной президентом России Владимиром Путиным кандидатуры Игоря Краснова планируется рассмотреть на заседании комитета 23 сентября.

15 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру генпрокурора Краснова на пост председателя Верховного суда РФ. Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения ВККС. Пост главы высшей судебной инстанции стал вакантным после смерти 22 июля 2025 года Ирины Подносовой. 29 июля ВККС объявила конкурс на должность председателя Верховного суда.