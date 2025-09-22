Рейсы не принимаются и не отправляются "из-за активности дронов в воздушной зоне", сообщили диспетчеры

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Копенгагена не будет отправлять и принимать самолеты ориентировочно до 08:00 мск вторника. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе аэропорта.

"Из-за активности дронов в воздушной зоне аэропорт закрыт на вылет и прилет самолетов ориентировочно до 05:00 по всемирному времени [08:00 мск]", - сказал собеседник агентства.

Ранее в диспетчерской службе столичного района полетной информации, отвечающей за воздушный трафик над Данией, ТАСС подчеркивали, что в целом воздушное пространство страны не закрывалось и самолеты, в том числе транзитные, продолжают летать.

При этом часть бортов, направлявшихся в Копенгаген, в том числе из-за рубежа, временно перенаправлены в аэропорты соседних городов, а также в аэропорты Осло и расположенного неподалеку города Мальмё в Швеции.