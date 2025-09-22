Ученые зафиксировали его активность

ПЕТРОПАВОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Активность вулкана Камбальный фиксируется на Камчатке, спасатели рекомендуют не приближаться к исполину, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"Ученые фиксируют активность вулкана Камбального. Туристам рекомендовано не приближаться к исполину", - рассказали в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкан Камбальная сопка - самый южный действующий вулкан Камчатки. Последний раз он извергался в 2017 году. Высота исполина - более 2 тыс. м.