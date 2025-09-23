Глава комитета Госдумы по охране здоровья сообщил, что данная искусственная добавка еще сильнее "подсаживает" молодежь на вейпы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Синтетический никотин вызывает более сильную зависимость, чем никотин природного происхождения. Он еще сильнее подсаживает молодежь на вейпы, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Синтетический никотин производится химическим путем, в отличие от натурального, который получают путем обработки табачных листьев.

"Он вызывает колоссальное привыкание. Гораздо большее привыкание, чем обычный никотин растительного происхождения. И это специальная присадка, чтобы опять же молодежь подсаживать на вейпы, чтобы они с вейпов не могли слезть", - сказал депутат.

Леонов отметил, что еще одной причиной популярности вейпов у молодежи являются ароматизаторы, которые добавляют приятные вкус и запах никотиновым жидкостям. "Это же игрушка фактически получается, как конфетка такая. А эта конфетка очень вредная, и как раз вот этими ароматизаторами и привлекают молодежь. Если бы ароматизаторы <…> запретили, я гарантирую, что половина, а то и 80% молодежи перестали бы употреблять вейпы", - подчеркнул глава думского комитета.