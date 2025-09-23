Специалисты Центра океанографии и морской биологии следят за налаживанием процесса молочного вскармливания дельфиненка

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Детеныш черноморской афалины родился в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" у самки Ноты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аквариума.

"Роды проходили под постоянным наблюдением команды ветеринаров и тренеров, которые были готовы в любой момент оказать необходимую помощь. Дельфиненок находится в отличном состоянии и большую часть времени проводит рядом с мамой. Для обеспечения благополучия малыша ветеринарная служба "Москвариума" организовала круглосуточный мониторинг его состояния", - рассказали в пресс-службе, добавив, что Нота становится матерью во второй раз, в 2023 году у нее родился малыш Локи.

Там отметили, что особое внимание уделяется налаживанию процесса молочного вскармливания: специалисты фиксируют продолжительность каждого кормления. В возрасте пяти-шести месяцев дельфиненок начнет получать дополнительный рыбный прикорм, но материнское молоко останется важной частью его рациона до двух лет. Параллельно ведется постоянный контроль параметров среды обитания: температуры и состава воды, уровня освещения и других показателей.

"Детеныш демонстрирует хорошее развитие: уверенно плавает, совершает повороты, активно питается материнским молоком и с удовольствием играет с мамой. Одним из любимых занятий малыша стала игра с пузырьками воздуха. Игры - важная часть развития дельфинят", - подчеркнули в аквариуме.

Гости "Москвариума" могут наблюдать за дельфиненком через смотровое окно в общий бассейн. Первое время малыш постоянно находился рядом с матерью, плавал в создаваемом ею потоке воды для более легкого и быстрого движения. Для укрепления связи самка издает уникальные свисты, по которым детеныш ее узнает. Со временем малыш начал проявлять интерес к сородичам, что очень важно для его развития - через наблюдение за взрослыми дельфинята перенимают навыки ориентирования в пространстве.

"Рождение дельфиненка стало радостным событием для нашей команды и подтверждением эффективности нашего подхода, в основе которого приоритет благополучия животных и создание комфортных условий для их развития и размножения. За 10 лет работы в центре родилось несколько тысяч детенышей различных видов, включая краснокнижных животных. Среди них и дельфины. Все обитатели находятся под круглосуточным ветеринарным контролем и при строгом мониторинге среды обитания", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора "Москвариума" Ирину Мейнцер.

Об афалинах

Черноморские афалины занесены в Красную книгу. Современная популяция этих млекопитающих в Черном море оценивается в 43 тыс. особей. Афалины являются самыми крупными представителями черноморских дельфинов: длина их тела может достигать 3 м, а масса - 350 кг.