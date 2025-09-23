Директор Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого считает, что на наиболее продвинутой фазе среди разработчиков находится НИИ гриппа

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Создание универсальной вакцины от респираторно-синцитиального вируса на наиболее продвинутой фазе среди всех российских разработчиков находится у НИИ гриппа, в настоящее время она проходит клинические испытания. Этим с журналистами поделился директор Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, профессор РАН Андрей Васин.

Респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) - вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей. Является основной причиной инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных детей. Как правило, лечение ограничено поддерживающей терапией, возможно применение кислородной маски.

"Из того, к чему я имел отношение - были проведены клинические исследования первой и второй фазы вакцины от респираторно-синцитиальной вирусной инфекции. Я в свое время начинал доклинику, и эта инфекция достаточно актуальна. Вот в мире уже вакцины определенные появились, начали вакцинировать, но вот у НИИ гриппа, наверное, из российских всех разработчиков, эта вакцина на наиболее продвинутой фазе находится. Я уверен, что она будет хорошо работать, на самом деле", - сказал Васин журналистам в Новосибирске.

Вакцины от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) существуют и рекомендуются в некоторых странах для защиты младенцев, беременных женщин и пожилых людей, однако в России такие вакцины пока не зарегистрированы, и вместо них для детей может применяться пассивная иммунизация.