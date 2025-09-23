Краснов считает доверием его выдвижение на должность главы Верховного суда

Генеральный прокурор России заявил, что также расценивает это как огромную ответственность перед российским обществом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает наивысшим доверием его выдвижение на должность председателя Верховного суда. Об этом он сообщил во вторник на заседании комитета в Совете Федерации.

"В первую очередь я хотел бы отметить, что представление президента РФ, выдвижение моей кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ (ВС), я расцениваю как проявление наивысшего доверия, как огромную ответственность перед нашим обществом, перед людьми", - сказал он.

Краснов также отметил, что Верховный суд и Генеральную прокуратуру РФ связывают многолетнее конструктивное профессиональное взаимодействие по различным вопросам. "И я считаю, что мы все добились создания такого целостного механизма, в котором меры прокурорского реагирования и судебные процедуры работают слаженно и в соответствии с законом. Во многом такой подход позволяет видеть ключевые направления дальнейшего развития российского правосудия, включая повышение его доступности, совершенствование судебной практики", - отметил Краснов.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству во вторник рассматривает кандидатуру Краснова на должность нового председателя Верховного суда. 15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру генпрокурора на пост председателя Верховного суда РФ. Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения ВККС. Пост главы высшей судебной инстанции стал вакантным после смерти 22 июля Ирины Подносовой.