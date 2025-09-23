Генконсульство выясняет подробности случившегося и готово оказать необходимое содействие пострадавшим

АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские туристы, по предварительным данным, находились в автобусе, попавшем в ДТП в Аланье (провинция Анталья), среди них есть пострадавшие. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Анталье.

"По имеющейся информации, в районе города Аланья столкнулись два автобуса, в одном из которых, по предварительным данным, находились российские туристы. Среди них есть пострадавшие. Генконсульство России в Анталье во взаимодействии с турецкой стороной выясняет подробности случившегося и готово оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам", - отметили дипломаты.