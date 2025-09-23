Мера распространится на 2024 и 2025 годы

САРАТОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Собственников квартир, разрушенных в результате взрыва в 10-этажном доме на улице Блинова в Саратове, намерены освободить от налога на имущество. Об этом сообщил мэр Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

Соответствующее предложение поддержали депутаты на заседании профильного комитета городской думы.

"На заседании комитета было поддержано предложение освободить собственников, утративших квартиры при обрушении подъезда дома № 2 по улице Блинова, от уплаты налогов на имущество на период 2024 и 2025 годы", - сообщил глава города.

25 июля в доме № 2 на улице Блинова в результате взрыва газа погибли семь человек, в том числе ребенок. По информации медицинских служб, медпомощь понадобилась 18 пострадавшим. С заявлениями о предоставлении выплат обратились более 50 собственников утраченных квартир.

В конце августа в прокуратуре региона отмечали, что работы по ликвидации последствий ЧП в доме ведутся медленно, была организована проверка. Мэру было внесено представление в связи с нарушениями при выплатах компенсаций жильцам.