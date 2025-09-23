ТАСС: СК не направлял в ВККС представление о возбуждении дела на Момотова

Генпрокуратура заявила иск об обращении имущества председателя Совета судей, судьи Верховного суда в доход государства из-за ухода от налогов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет не направлял в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представления о возбуждении уголовного дела в отношении председателя Совета судей, судьи Верховного суда Виктора Момотова, к которому Генпрокуратура заявила иск об обращении имущества в доход государства из-за ухода от налогов. Об этом ТАСС сообщил источник.

"В настоящее время ВККС не получала представления СК о возбуждении какого-либо уголовного дела в отношении Момотова", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала иск к Момотову об изъятии имущества в связи с тем, что он и его компаньон Марченко не заплатили налоги с бизнеса на сумму более 500 млн рублей.

Генпрокуратура требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на представителя краснодарского криминалитета Марченко. Как отметил источник, в Генпрокуратуре считают, что Момотов извлекал доход в особо крупном размере для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировал и скрывал от органов контроля. Более того, он использовал предоставленный ему законом иммунитет и неприкосновенность в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности. В результате им сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей.