Являясь судьей Верховного суда РФ, Виктор Момотов обладает правовым иммунитетом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Процедура подачи и рассмотрения иска Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества председателя Совета судей, судьи Верховного суда Виктора Момотова не требует одобрения Высшей квалификационной коллегии судей. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Являясь судьей Верховного суда РФ, Момотов В. В. обладает правовым иммунитетом. Однако его сила не распространяется на гражданское судопроизводство. Более того, законодательство РФ предусматривают привлечение к гражданско-правовой ответственности любого физического или юридического лица, которое совершило или способствовало совершению коррупционного правонарушения, обеспечивая тем самым равенство всех перед законом и судом, а также неотвратимость ответственности за коррупцию", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала иск к Момотову об изъятии имущества в связи с тем, что он и его компаньон Марченко не заплатили налоги с бизнеса на сумму более 500 млн рублей.

Генпрокуратура требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на представителя краснодарского криминалитета Марченко. Как отметил источник, в Генпрокуратуре считают, что Момотов извлекал доход в особо крупном размере для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировал и скрывал от органов контроля. Более того, он использовал предоставленный ему законом иммунитет и неприкосновенность в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности. В результате им сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей.