ТАСС: в перечень связанной с Момотовым недвижимости входят кальянные и бани

Генпрокуратура потребовала изъять 95 объектов недвижимости

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Перечень объектов недвижимости, фактическим совладельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, является председатель Совета судей, судья Верховного суда Виктор Момотов, включает не только отели Marton, но и сауны, банные комплексы и кальянные, выяснил ТАСС.

Ранее источник ТАСС со ссылкой на иск Генпрокуратуры сообщил, что Момотов вместе с представителем краснодарского криминалитета Марченко создал сеть бизнес-отелей Marton стоимостью порядка 9 млрд рублей.

Генпрокуратура потребовала изъять 95 объектов недвижимости, помимо сети гостиниц речь идет о банных комплексах и кальянных.

В сеть отелей входит 40 комфортабельных комплексов, она представлена в восьми регионах страны и является крупнейшей в Краснодаре. На интернет-странице одного из городских отелей предлагается остановиться в роскошных номерах "в самых эффектных цветовых гаммах".

Как следует из фотографий, при оформлении номеров активно используются красный цвет и разные оттенки золота.