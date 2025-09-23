Особый интерес актера вызывает фестиваль боевых искусств "Гармония силы и духа"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Американский актер и кинорежиссер Марк Дакаскос посетит III Международный буддийский форум, который пройдет 25-28 сентября в Элисте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"Звезда мирового экрана, актер, кинорежиссер, продюсер, мастер боевых искусств Марк Дакаскос, снявшийся за время карьеры в более чем в 70 фильмах, примет участие в III Международном буддийском форуме. Об этом актер сообщил в обращении к организаторам и участникам мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особый интерес гостя вызывает фестиваль боевых искусств "Гармония силы и духа", который состоится в рамках форума 27 сентября.

Дакаскос неоднократно отмечал, что буддизм как религиозная философия всегда был ему близок, поскольку почти все его роли в кино связаны с искусством восточных единоборств, в практическую основу которых заложены именно буддийские принципы. "Я хорошо знаком с основой буддизма, потому что посвятил много времени его неформальному изучению. И теперь я с нетерпением жду встречи с настоящими адептами этой религии, мне не терпится узнать еще больше о его философии. Ведь буддизм в свое время открыл для меня новые пространства, и новые жизненные смыслы, стал важной частью моего мировоззрения", - рассказал он в обращении к участникам форума.

В конце августа Дакаскос принимал участие в Международной неделе кино, это был его второй визит в Россию спустя 29 лет. Актер признался, что Москва - один из его любимых городов мира и у нее богатый потенциал.

III Международный буддийский форум пройдет в 25 по 28 сентября в Республике Калмыкия. Мероприятие соберет делегации из 35 стран и обещает стать самым масштабным за всю историю проведения. В Элисте ожидают гостей из стран, традиционно исповедующих буддистские верования: Китая, Индии, Непала, Камбоджи, Монголии, Шри-Ланка. В рамках деловой и культурной программ запланировано более 50 событий.