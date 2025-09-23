Профильные службы осмотрят павильон ожидания и восстановят в кратчайшие сроки

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Профильные службы в ближайшее время восстановят павильон ожидания на западе Москвы, где днем во вторник произошло ДТП с участием автомобиля. От этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня около 15:43 на улице Веерная, у дома 1к5, произошло ДТП с участием автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на павильон ожидания. Среди пешеходов на остановке пострадавших нет. Павильон ожидания будет осмотрен профильными службами и восстановлен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель легковой машины влетела в остановку общественного транспорта на Матвеевской улице на западе Москвы, перепутав педали газа и тормоза. В результате дорожной аварии пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.