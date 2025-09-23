Стоимость одноместного номера начинается от 2300 рублей за сутки

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Отель "Мартон Пашковский" в Краснодаре, фигурирующий в иске Генпрокуратуры РФ к судье Верховного суда, председателю Совета судей Виктору Момотову, продолжает работать, сообщает корреспондент ТАСС.

Стоимость размещения в одноместном номере начинается от 2300 рублей за сутки.

"У нас есть [номера со стоимостью] 2300 рублей, 2600 рублей, 2800 рублей, 3200 рублей", - сообщила администратор отеля в беседе с корреспондентом ТАСС, отвечая на вопрос о возможности бронирования одноместного номера на ближайшую дату.