Оно будет обжаловано, сообщили в министерстве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры Вологодской области не согласилось с решением апелляционного суда, который подтвердил незаконность контракта на поставку памятника Иосифу Сталину, установленному в декабре 2024 года на территории дома-музея "Вологодская ссылка". Решение суда будет обжаловано, сообщили в Минкультуры области.

"С решением 14-го арбитражного апелляционного суда о признании незаконным контракта на установку памятника Сталину не согласны. Оно будет обжаловано. Одновременно будут приняты все меры правового характера для сохранения монумента на месте. Ни о каком демонтаже памятника речи не идет", - говорится в сообщении.

Ранее 23 сентября Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. По данным суда, в сентябре 2024 года Вологодский государственный музей-заповедник и индивидуальный предприниматель Екатерина Ложеницына заключили контракт на поставку памятника для модернизации экспозиции музея "Вологодская ссылка". Цена контракта составила 10,5 млн рублей. Закупка проведена у единственного поставщика на основании федерального закона о госзакупках, что допускается только в исключительных случаях. Прокуратура, посчитав, что закупка у единственного поставщика была неправомерной, а цена контракта завышенной, обратилась в арбитражный суд с иском о признании контракта недействительным.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, а также применил последствия недействительности сделки - Вологодский музей-заповедник обязан вернуть памятник предпринимателю Ложеницыной, а она - вернуть музею 10,5 млн рублей. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов называл происходящее правовыми нюансами, сам объект вне обсуждения и "будет стоять".

Бронзовый монумент Сталину в человеческий рост установили в центре Вологды по инициативе регионального отделения КПРФ. Губернатор инициативу поддержал и принял участие в церемонии открытия. В Вологодской области установлено три памятника Сталину - в Вологде, в поселке Кадуй и в городе Никольске. Как сообщал глава региона, прорабатывается вопрос установки в Череповце скульптурной композиции "Сталин и Бардин" - Сталина с известным ученым-металлургом Иваном Бардиным.