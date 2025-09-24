Команда преодолела 1 700 км по маршруту Певек - Анадырь

ЯКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Экспедиция отделения Русского географического общества (РГО) в Якутии, которая отправилась в августе по следам Великой Северной экспедиции на парусной яхте из Якутска, прибыла в Анадырь (Чукотка). Об этом сообщили в пресс-службе Якутского отделения РГО.

"Вчера вечером 23 сентября участники проекта "По следам Великой Северной экспедиции" достигли берегов Анадырского лимана (Берингово море) у города Анадырь. Команда Якутского отделения РГО в рамках третьего этапа преодолела 1 700 километров по маршруту Певек - Анадырь, - говорится в сообщении. - Об отплытии из северного морского порта Певек путешественники сообщали 6 сентября. Путешествие до Анадыря с остановкой в национальном селе Ванкарем продлилось 17 дней".

В экспедиции участвуют капитан судна Андрей Антипин, председатель регионального отделения РГО Александр Горохов и член РГО Максим Иванов.

Яхта Eywa отправилась из речного порта в Якутске 1 августа. Протяженность маршрута Якутск - Тикси - Певек - Анадырь - Петропавловск-Камчатский составляет 7 300 км, что составляет примерно 4 тыс. морских миль. Проект посвящен 300-летию экспедиций Витуса Беринга, 180-летию Русского географического общества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель и задача - привлечь внимание к истории Великой Северной экспедиции, ее достижениям, ее мировому значению.

В XVIII веке исследованиями были охвачены северное побережье Евразии, вся Сибирь, Камчатка, моря и земли Тихого океана, берега Японии, ученым и мореплавателям открылись северо-западные берега Америки. Были проведены исследования, сделаны научные открытия в географическом, геологическом, физическом, ботаническом, зоологическом, этнографическом направлениях. Также впервые была создана полная и подробная карта обширной северо-восточной части Российской империи.