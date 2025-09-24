В текущий момент в учреждении продолжает работать спецтехника для ликвидации последствий ЧП

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк возобновил работу на следующий день после крупного пожара, в котором погибли пять животных. В этом убедился корреспондент ТАСС, прибывший на место.

Зоопарк открыл свои двери для посетителей в положенное время, однако гостей немного. В текущий момент в учреждении продолжает работать спецтехника для ликвидации последствий ЧП. Место возгорания огорожено.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание в новосибирском зоопарке произошло поздно вечером 23 сентября. Предварительно, площадь пожара составила 180 квадратных метров. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. По уточненной информации, 24 обитателя зоопарка были спасены, 5 животных погибли.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило - один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.