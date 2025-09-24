Грузинские власти также выслали из страны граждан Азербайджана, Индии, Ирана, Нигерии, Турции, Туркмении, Пакистана и Таиланда

ТБИЛИСИ, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники департамента миграции МВД Грузии депортировали 20 иностранцев, среди которых есть граждане России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, в результате проведенных за последние дни мероприятий из Грузии были высланы граждане Азербайджана, Индии, Ирана, Нигерии, России, Турции, Туркмении, Пакистана и Таиланда. Депортированным лицам въезд в республику запрещен.

9 сентября МВД сообщило о депортации 18 иностранцев. Среди них также были российские граждане.

В Грузии в последнее время ведется активная борьба с нелегальными мигрантами. Парламент страны ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан.