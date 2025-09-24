Кандидат на должность генерального прокурора России отметил, что речь идет не о вмешательстве, а о профессиональном правовом участии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Диалог между органами прокуратуры и региональными законодательными собраниями должен быть активизирован. Об этом заявил кандидат на должность генерального прокурора России Александр Гуцан, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

"Прокуратура располагает в настоящее время уникальной информацией. Мы видим, где работают законы, где создаются проблемы или даже злоупотребления. Поэтому полагаю и считаю необходимым активизировать, по большому счету, системный диалог между органами прокуратуры и региональными законодательными собраниями и органами местного самоуправления, заранее участвовать в экспертной оценке проектов законов, нормативно-правовых актов на стадии подготовки, а не только после их принятия, использовать правозаконодательные инициативы в первую очередь не формально, а как инструмент предупреждения тех рисков. Речь идет не о вмешательстве, а, по большому счету, о профессиональном правовом участии, чтобы минимизировать случаи, когда принимаются законы о противоречии федеральному законодательству Конституции РФ", - сказал он.

Также Гуцан отметил, что такой подход - это вклад в качественное правотворчество и в устойчивость всей правовой системы страны.