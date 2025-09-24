Аналитик по геополитике и кибербезопасности из Сингапура отметила, что использовали технологию синхронизации губ с технологией искусственного голоса, которая уже немного устарела

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Факт фальсификации видеозаписи с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой легко доказывается даже без использования сложного программного обеспечения. Об этом ТАСС рассказала эксперт Global Fact-Checking Network, аналитик по геополитике и кибербезопасности из Сингапура Лили Онг.

Ранее в МИД РФ заявили, что вброшенная в интернет видеозапись, на которой Захарова якобы комментирует встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, является созданным дипфейком.

"Это технология синхронизации губ с технологией искусственного голоса, но, по правде говоря, она уже немного устарела, - сказала Онг. - Помимо движения губ, едва заметные движения лицевых мышц и микровыражения, неотъемлемые от естественной речи и эмоциональной глубины, позволили бы нам распознать подделку даже без сложного программного обеспечения".

Технологии создания дипфейков в видеозаписи с Захаровой распознала система противодействия дипфейкам "Зефир". Ее разработчики ранее сообщили ТАСС, что видео было сфабриковано при помощи "технологии синхронизации губ в сочетании с технологией искусственного голоса".

Как отметили в МИД РФ, ни одно слово из дипфейка не является правдой. В министерстве привели видеосравнение фейка и исходного отрывка для наглядной демонстрации.