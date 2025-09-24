По словам председателя Совета Федерации, "это рабочий, земной, огромный опыт"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Александр Гуцан долгое время работал в прокуратуре и прошел все ступени карьерной лестницы. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии.

В среду Совфед признал состоявшимися консультации по представленной президентом РФ кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора РФ.

"Александр Владимирович Гуцан, как мы знаем из его биографии, прошел очень серьезную профессиональную управленческую школу. После окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета он около 30 лет проработал в системе генеральной прокуратуры города Ленинграда: начал стажером, прошел все служебные ступени, был назначен заместителем генерального прокурора и проработал в этой должности десять лет. Как вы понимаете, мы рассматриваем кандидатуру не паркетного генерала, а человека, который снизу прошел системы прокуратуры, и понятно, что это рабочий, земной, огромный опыт", - сказала она.