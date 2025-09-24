Кандидат на должность генерального прокурора России считает этот документ крайне важным для того, чтобы все государства могли эффективно работать вместе в этой сфере

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Кандидат на должность генерального прокурора России Александр Гуцан сообщил, что в должности главы российской прокуратуры он намерен разработать дополнительный протокол к Конвенции ООН по киберпреступности, принятой в конце декабря 2024 года.

"Этот документ крайне важен для того, чтобы все государства могли эффективно работать вместе в этой сфере. Я лично обеспечу ведущую роль в разработке дополнительного протокола. Особое внимание намерен уделять совместным мерам противодействия отмыванию преступных доходов, включая операции с цифровыми активами, развитию экспертного обмена и совместной подготовке кадров", - сказал он на заседании Совета Федерации.

По его словам, необходимо обеспечить вступление в силу Конвенции ООН по киберпреступности, выполнение в этих целях внутригосударственных процедур, включая совершенствование действующего законодательства.

Гуцан назвал важным международное взаимодействие, в том числе на площадках ШОС и БРИКС. "Прокуратура РФ будет активным партнером в деле укрепления правового порядка на международной арене", - заверил он.