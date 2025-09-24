Пресс-секретарь президента РФ отметил, что очень хотел поздравить свою супругу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не мог не выйти на лед в честь юбилея своей супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. По его словам, он очень хотел ее поздравить, поэтому исполненный ими танец был "танцем любви".

"У нее был юбилей, и, конечно, я не мог не выйти и свою жену не поздравить", - сказал Песков в интервью радио РБК. Говоря об исполненном ими парном танце, пресс-секретарь российского лидера заметил, что "своеобразно, как смогли, так и станцевали". "Но это был танец, действительно, исполненный любви и желанием ее просто поздравить с юбилеем", - подчеркнул он.

Песков добавил, что с детства играет в хоккей и уверенно чувствует себя на льду в "хоккейках", а вот на фигурных коньках кататься не умеет. "Поэтому я вышел в хоккейных коньках", - сказал он. При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что всегда ходит на премьеры ледовых шоу своей супруги.