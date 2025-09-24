Исходя из постановления, подписанного председателем правительства РФ Михаила Мишустина, новогодние праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно", - говорится в сообщении.

Таким образом новогодние праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января.

Также россияне будут отдыхать по 3 дня с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Выходные дни в мае - с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е. Нерабочие дни в июне - с 12-го по 14-го. День народного единства выпадет на среду - выходным будет только 4 ноября.

Такие решения приняты с учетом нормы Трудового кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней.