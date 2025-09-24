ГД 25 сентября рассмотрит законопроект об усилении ответственности иноагентов

Сейчас уголовная ответственность за уклонение от предоставления документов для включения в реестр иноагентов или нарушение порядка их деятельности, наступает после двукратного привлечения к административной ответственности

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 25 сентября рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщает пресс-служба палаты парламента.

"Государственная дума на пленарном заседании 25 сентября рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ в части уточнения ответственности за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - говорится в сообщении.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым и принят в первом чтении в июле. Изменения предлагается внести в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

В настоящее время уголовная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах, а именно за уклонение от предоставления документов для включения в реестр иноагентов или нарушение порядка деятельности иноагента, наступает после двукратного привлечения к административной ответственности.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности. Поправками ко второму чтению предлагается также установить, что к уголовной ответственности можно будет привлечь иноагента, имевшего ранее судимость по указанной статье.

"Усиливая ответственность для иноагентов, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба палаты парламента. Он добавил, что кто не соблюдает законы РФ, должны отвечать за свои действия по всей строгости.