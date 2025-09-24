Представители Роспотребнадзора провели проверку и не выявили нарушений

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Занятия в Форосской средней школе имени А. С. Терлецкого в Республике Крым, поврежденной при атаке БПЛА, возобновятся 25 сентября, сообщили ТАСС в республиканском министерстве образования, науки и молодежи.

"С завтрашнего дня в школе возобновляется учебный процесс. Занятия будут проводиться во втором крыле, которое не пострадало. Сегодня состоялось посещение школы представителями Роспотребнадзора, которые провели проверку и не выявили никаких нарушений. Учащиеся и педагоги показывают позитивный настрой и готовность к началу учебного процесса", - сказала представитель министерства.

Уточняется, что питанием учащихся обеспечит Симеизская средняя школа, которая также находится в Ялте. Для приемов пищи выделено специальное помещение, где одновременно смогут есть более 60 человек (ранее сообщалось, что всего в школе учатся 208 ребят).