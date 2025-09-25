С жителя Кузбасса взыскали за раскопку ликвидированной шахты ядерной ракеты

Сумма ущерба лесному фонду составила 3,5 млн рублей

КЕМЕРОВО, 25 сентября. /ТАСС/. Мариинский городской суд Кемеровской области взыскал с местного жителя 3,5 млн рублей ущерба лесному фонду за раскопку ликвидированной более 30 лет назад шахты ядерной ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что инспекторы лесоохраны во время патрулирования обнаружили поврежденный почвенный слой на площади около 2 тыс. кв. м на месте ликвидированных более 30 лет назад шахты ядерной ракеты и ее командного пункта, ранее принадлежавших Министерству обороны Российской Федерации. Они установили 35-летнего экскаваторщика из Мариинска и его напарника. Они при помощи экскаватора уничтожили несколько деревьев в поисках металла.

"За использование лесных участков для распашки и других целей без специального разрешения кузбассовец был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. А позже специалисты лесоохраны посчитали и ущерб, причиненный лесному фонду незаконными действиями кузбассовца. Его размер составил около 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Мариинский городской суд признал расчеты верными и постановил возместить ущерб в данном объеме.

Материалы, касающиеся напарника экскаваторщика, в Мариинский суд не поступали.