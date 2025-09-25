Наличие специальных сим-карт позволит школьникам бесплатно получать в интернете доступ к контенту, необходимому для учебы, рассказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Школьные сим-карты должны быть обеспечены бесплатным доступом к образовательным ресурсам и стать обязательными для всех учащихся. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что предлагается ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет и обязать операторов по запросу родителей предоставлять им такой пакет услуг. Также по ним нельзя будет авторизоваться в соцсетях, где действуют ограничения.

"Я считаю, что эти сим-карты должны быть обязательными для всех школьников, которые имеют доступ к интерактивным образовательным программам или учатся онлайн. <…> Так же, как действуют школьные автобусы, а они бесплатные для учащихся, точно так же и образовательная информация, которая доставляется по интернет-каналам, должна быть бесплатной для школьников", - сказал Рыбальченко.

Он отметил, что наличие школьных сим-карт позволит получать доступ только к определенному контенту, который необходим по условиям образовательной программы. "Кроме того, наличие таких сим-карт будет регулировать определенные отношения внутри школы, поскольку там можно будет использовать только школьные сим-карты и они должны быть идентифицированы в школьной сети", - сказал Рыбальченко. По его словам, таким образом детей можно будет обезопасить и от вредного контента, и от незапланированного выхода в сеть во время уроков.

Он отметил, что в период пандемии практически все школьники столкнулись с необходимостью дистанционного образования, в настоящее время занятия онлайн идут в прифронтовых регионах. "Поскольку в соответствии с Конституцией РФ общее образование является у нас бесплатным и обязательным, в то и дистанционный форма образования также должна быть обеспечена бесплатным доступом к интернет-ресурсам, в том числе оплатой трафика", - сказал эксперт.

Кроме того, отметил Рыбальченко, эти сим-карты можно привязать к банковским счетам детей. "Вся информация о банковских операциях должна поступать родителям. Это также обезопасит детей от кибермошенников", - сказал он. "То есть введение школьных сим-карт сможет решить большинство проблем, которые сегодня существуют в сфере безопасности детской информационной среды", - подытожил эксперт.