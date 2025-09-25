Пенсионеры смогут выбрать форму социальных услуг до 1 октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пенсионеры до 1 октября могут определиться с формой получения социальных услуг: натуральной или денежной. Как напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, полная денежная компенсация в случае отказа от всех видов услуг составляет в настоящее время 1 тыс. 728 руб. в месяц, правительство ежегодно повышает сумму денежного эквивалента по уровню инфляции.

"Граждане, имеющие право на меры социальной поддержки, могут до 1 октября определить, в какой форме они будут получать набор социальных услуг: натуральной или денежной", - сказал Машаров.

Он напомнил, что натуральная форма предусматривает предоставление лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

"Если же человек не планирует пользоваться перечисленными услугами, он может отказаться от них в пользу денежной компенсации", - сказал юрист.

Он уточнил, что до 1 октября необходимо подать заявление в Социальный фонд России (СФР) и указать способ получения по каждой услуге из набора. Сделать это можно через портал "Госуслуги", либо в самом отделении СФР или в МФЦ.

"Выбранный вариант начнет действовать со следующего года и продолжит до тех пор, пока человек не подаст новое заявление. Если раньше заявление уже подавалось, новое не требуется", - уточнил Машаров.