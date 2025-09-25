Предполагается, что инициативу реализуют в 2026 году, рассказал зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Школьники Донбасса и Новороссии могут начать учиться по учебникам региональной истории с 2026 года, сообщил ТАСС заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.

"В чем принципиальное отличие от всех прочих предыдущих линеек учебников - этот учебник, который я сегодня представил, это сигнальный экземпляр, это учебник, который интегрирован в общую линейку учебников истории, поэтому он является [ее] неотъемлемой частью. Для тех, кто живет и учится в Донбассе и Новороссии, это неотъемлемая часть исторической программы. Это сигнальный экземпляр, я думаю, что, если все согласования будут пройдены, то они войдут в общую линейку с 1 сентября следующего года", - сказал Овсиенко.

Собеседник агентства не исключает, что в будущем каждый из регионов Донбасса и Новороссии создаст свой учебник по региональной истории, но сейчас наиболее логичным, по мнению Овсиенко, является издание единого учебника.

Овсиенко 24 сентября представил в Донецке первые экземпляры учебника по истории Донбасса и Новороссии. Книги предназначены для пятых, шестых и седьмых классов. К ним разработаны методические рекомендации. Учебник готовили преимущественно историки и краеведы регионов Донбасса и Новороссии под общей редакцией РВИО.